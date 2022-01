Crest : l'auteure des lettres de menaces à l'encontre des soignants identifiée

Trois courriers avaient été adressés fin décembre à un laboratoire, une pharmacie et au centre de vaccination de Crest. Des lettres menaçantes et perturbantes pour les soignants qui participent à la gestion de la crise sanitaire et à la vaccination contre le Covid-19.

Les recherches de la gendarmerie ont permis de remonter jusqu'à une habitante de Crest, une femme d'une soixantaine d'années. Entendue ce mercredi par les enquêteurs, elle reconnaît sans difficulté être l'auteure des lettres et l'avoir fait par conviction politique. Les investigations se poursuivent pour déterminer d'éventuelles complicités.

Ces faits peuvent être qualifiés par la justice de "violences sur professionnel de santé dans l'exercice ou du fait de ses fonctions." Dans un communiqué début janvier, le procureur de la République de la Drôme Alex Perrin soulignait que "la peine encourue pour ce délit est de 45.000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement".