Crest : un bruit d'explosion affole le quartier de la Maladière

C'est un gros boum qui a retenti un peu avant 22 heures dans le quartier de la Maladière à Crest. La détonation provoque un afflux d'appels au 17 et au 18. Certains riverains indiquent avoir voir un homme jeter une bouteille depuis la fenêtre de son appartement. Sur place, les gendarmes découvrent effectivement des morceaux d'une ou plusieurs bouteilles plastiques sur le parking. Il n'y a ni blessé, ni dégât. L'homme âgé de 34 ans se rebelle, refuse de souffler dans le ballon mais finit par être interpellé. Il était tellement alcoolisé que ce vendredi matin, il n'était toujours pas en état d'être entendu.

Un mélange artisanal présentant peu de danger

Pourquoi a-t-il fait cette mini-bombe artisanale ? Comment l'aurait-il réalisée ? Les débris vont être analysés. L'hypothèse est celle d'un mélange artisanal d'aluminium et d'acide chlorhydrique. C'est relativement inoffensif. Le seul risque est de tâcher les vêtements et, en cas de projections sur le visage, d'avoir rougeurs et picotements. Mais évidemment, ça fait beaucoup de bruit quand ça explose !