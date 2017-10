Crest : un homme ivre menace des passants avec un couteau

Un homme, armé d'un couteau, a semé la panique dans le centre-ville de Crest, dans la Drôme. Lundi soir, il a menacé plusieurs passants avant d'être interpellé par la gendarmerie.

Des passants ont eu une très bonne mauvaise surprise, ce lundi soir, en se baladant dans le centre-ville de Crest, dans la Drôme. Vers 20 heures, un homme les a menacé avec un couteau.

Une grosse frayeur pour les passants

Lundi soir, alors qu'ils marchaient dans le centre-ville de Crest, des passants ont été menacés par un homme, armé d'un couteau. Il leur a dit "je vais vous planter". Au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait deux morts à la gare Saint-Charles de Marseille, les passants étaient évidemment totalement effrayés.

Les passants se sont donc enfuis le plus rapidement possible et ont contacté la gendarmerie. Les gendarmes sont reçu trois appels, signalant cet homme ivre, armé et menaçant.

Un homme de 34 ans connu pour des violences

Grâce aux indications des passants, les gendarmes ont rapidement pu interpeller cet homme, ivre, qui semait la panique dans le centre-ville de Crest.

Cet homme de 34 ans a été placé en garde à vue pour "violences aggravées". Il était déjà défavorablement connu des services de gendarmerie pour des violences.

Il sera jugé ce jeudi en comparution immédiate.

La petite histoire retiendra que le frère de ce Crestois s'est aussi illustré samedi dernier. Ivre, il avait frappé et mordu au visage le patron du bar "la Caverne" à Crest.