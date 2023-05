Crest : un incendie en plein centre-ville

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin dans le centre-ville de Crest rue Peyrollerie, qui donne sur la place Jullien. Le feu a pris dans un immeuble de deux étages comprenant quatre logements gérés par Drôme Aménagement Habitat. Quatre-vingts sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

"C'est parti probablement d'une fuite de gaz, mais il est encore trop tôt pour donner toutes les raisons" indique à France Bleu Drôme Ardèche Stéphanie Karcher, la première adjointe à la mairie de Crest. L'élue se voulait rassurante à midi en parlant d'un feu "maîtrisé" malgré des risques de propagation. Elle confirme qu'un homme d'une cinquantaine d'années a été gravement brûlé et transporté à l'hôpital à Lyon en hélicoptère. Il a été placé dans le coma. Il habite le rez-de-chaussée, d'où semble être parti le feu. Une autre victime a été plus légèrement blessée, intoxiquée par des fumées.

L'électricité et le gaz ont été coupé dans le secteur et les logements et commerces évacués.