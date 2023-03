Crest : une voiture s'encastre dans une logette de gaz et dans un poste électrique

Une voiture s'est encastrée dans une logette de gaz et dans un poste de transformation électrique à Crest ce dimanche matin vers 10 heures près du parking de la gare à Crest en face de La Poste. Le conducteur de 45 ans a été légèrement blessé et a été transporté à l'hôpital le plus proche. Il aurait selon les premières constations des gendarmes fait un malaise. Les tests de dépistage aux stupéfiants et à l'alcool se sont révélés négatifs.

Un périmètre de sécurité a été mis en place. Trois personnes vivant à proximité du lieu de l'accident ont été évacuées par précaution car il y a eu une petite fuite de gaz. Un passage à niveau a été fermé sans que cela ne perturbe l'activité ferroviaire, aucun train ne passant par Crest ce dimanche.

Le boulevard du 6 juin 1944 en face de la gare a été coupée le temps de l'intervention des pompiers. Les agents d'Enedis sont arrivés sur place et ont procédé aux premières réparations. Le poste de transformation électrique étant endommagé, 300 clients Enedis se sont retrouvés temporairement privés d'électricité à Crest ce dimanche matin selon le fournisseur d'électricité. À 18 heures, 170 clients Enedis n'avaient toujours pas été réalimentés.