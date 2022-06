Créteil : le directeur d'une école de comédie musicale suspendu pour harcèlement

L'écoàle de comédie musicale de Créteil (Val-de-Marne) a décidé d'écarter son directeur, Pierre-Yves Duschene, de toutes ses fonctions d'enseignement et de management. Il est accusé d'harcèlement, d'humiliation et d'agression sexuelle par ses élèves et par plusieurs professeurs.

Mardi 14 juin, l'AICOM, école de comédie musicale basée à Créteil, a annoncéavoir suspendu son propre directeur d'établissement Pierre-Duschene, pour des actes de harcèlement, humiliation et agression sexuelle envers ses élèves. Professeur de chant et coach de Lara Fabian et Amir, il lui est reproché des séances de baisers forcés lors de répétitions, d'avoir forcé une élève à mimer une fellation et un langage sexuel cru.

Il demandait aux élèves à quel âge ils avaient couché pour la première fois

Une ancienne élève de Pierre-Yves Duschene a notamment témoigné au micro de France Bleu Paris. Âgée de 25 ans, elle a vécu plusieurs actes d'intimidations et d'harcèlement de la part de son professeur entre 2018 et 2019. "Chaque cours qu'on avait avec lui, on n'y allait avec la peur au ventre. Il faisait sans arrêt des allusions sexuelles. Un jour, il a demandé à chaque personne de ma classe à quel âge ils avaient couché pour la première fois. Il insistait lourdement pour savoir comment ça s'était passé, si c'était avec une fille ou un garçon et s'ils avaient aimé. Pour rappel dans cette école il y a des mineurs".

Des débordements répétés

La jeune étudiante a depuis quitté l'école, mais reste marquée par les nombreux débordements de son professeur de chant. "Un jour pendant un spectacle, il a dit à un comédien que ses tétons, c'était une zone érogène, qu'il aimait vraiment ça, que c'était comme ça qu'il fallait lui faire plaisir. Le pire dans tout ça c'est que ses actes étaient banalisés et lui nous faisait entendre que si on parlait, on pouvait dire au revoir à notre pseudo carrière de chanteur.

Mathilde, une ancienne professeure, témoigne et raconte des scènes d'humiliation, de terreur quand elle enseignait à l'AICOM , c'était il y a 4 ans. "les élèves étaient terrorisés dans ma classe. Une étudiante m'a confié que durant un cours avec lui, Pierre-Yves avait demandé à cette élève d'embrasser tout le monde assis sur une chaise, sans avoir le choix. Il en a dégoûté plus d'un. Il n'a rien à faire dans l'enseignement".

De son côté, l'école de comédie musicale de Créteil a lancé une enquête interne, avec une cellule d'écoute psychologique pour les élèves et les professeurs. Le directeur Pierre-Yves Duchesne lui dément fermement. Il dénonce des accusations calomnieuses et diffamatoires.