Créteil, France

Les faits se sont déroulés le mercredi 25 juillet dans les locaux du commissariat de Créteil. Selon les informations de France Bleu Paris, cet homme, placé depuis la veille en rétention judiciaire par le service judiciaire de Créteil, n'a pas apprécié devoir répondre ultérieurement à deux convocations devant le tribunal : l’une à Melun, l’autre à Créteil. Selon plusieurs sources policières, dans le hall d’entrée du commissariat, il est devenu "hystérique", a "balancé ses bras dans tous les sens en menaçant le personnel".

Cinq policiers pour le maîtriser

Toujours selon les informations de France Bleu Paris, cinq policiers ont du intervenir pour le maîtriser. Quatre pour chaque membre et le dernier qui lui fait une clé de bras au niveau de la tête. Quelques minutes plus tard, cet homme de 40 ans, a commencé avoir une paralysie au niveau du visage, l’un des symptômes de l’AVC. Les pompiers ont donc été appelés et l'ont transporté à l’hôpital Henri Mondor. Une version des faits que n'a pas souhaité commenté le Parquet de Créteil.

Comprendre les causes de ce qui a été qualifié d’AVC – Procureure de Créteil

Le parquet de Créteil précise à France Bleu Paris avoir ouvert une enquête, confirmant une information de France 3. Selon la Procureure de la République de Créteil, l’examen par le médecin légiste s'est déroulé ce mercredi pour "tenter de comprendre les causes de ce qui été qualifié d’AVC". Selon plusieurs sources, cet homme de 40 ans est devenu hémiplégique et a perdu l'usage de la parole. Pour l’instant, toujours selon la Procureure, l’IGPN, la police des polices n’a pas été saisie. Elle pourrait l’être dans les heures qui viennent.