Creuse : 15 500 personnes contrôlées depuis le début du confinement

Depuis deux semaines et demi la France est confinée pour lutter contre le coronavirus. On ne peut sortir de chez que pour certains motifs et en possession d'une attestation de déplacement. En Creuse les forces de l'ordre sont sur le pont pour faire respecter ces mesures. Entre le 17 mars et le 1er avril, 15 499 personnes et 421 établissements ont reçu la visite des gendarmes ou des policiers. Ces contrôles se sont soldés par 530 verbalisations.

Renforcement des contrôles sur les routes et aux abords des gares

La préfecture de la Creuse prévient la population : à partir du vendredi 3 avril, les forces de l'ordre seront plus présentes au bord des routes. En effet les congés scolaires de la zone C débutent. Les autorités sont claires : personne n'a le droit de partir en vacances, ni de changer de lieu de confinement.

Une centaine de policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour en Creuse pour assurer des contrôles sur les routes et aux abords des gares.

Qu'est-ce qu'on risque?

Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Le montant augmente en cas de récidive.

L'amende est de 200 euros pour deux violations en 15 jours.

Si l'on commet 4 violations (ou plus) en un mois, cela devient même un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 € d'amende.

La préfète, Magali Debatte rappelle dans ce communiqué que "la règle est de rester chez soi, afin de se protéger et protéger ses proches. Confinement et départs en vacances ne sont pas compatibles. Ne pas sortir, c’est contribuer à la lutte contre le virus."