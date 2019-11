Creuse : 35 pieds de cannabis saisis à Mortroux

Mortroux, France

Le hasard ne fait pas toujours bien les choses et un habitant de Mortroux vient d'en faire l'amère expérience. Un volet de sa maison a été fracturé en son absence. Des passants ont alerté le maire de la commune qui sur place, aperçoit prés de la maison, deux pieds de cannabis empotés. Le maire prévient donc les gendarmes. Ils perquisitionnent la maison et découvrent 35 pieds de cannabis et tout le matériel nécessaire à leur culture. L'homme âgé de 34 ans a été placé en garde a vue. Il a reconnu les faits et expliqué qu'il cultivait cette drogue pour son usage personnel. Il sera convoqué devant la justice en mars 2020.