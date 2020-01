Creuse : 39 infractions au code de la route relevées ce week-end sur les routes du département

Département Creuse, France

Ils avaient prévenu ! Les gendarmes étaient encore très nombreux au bord des routes ce week-end, comme ils l'ont été durant toute la période des fêtes de fin d'année. Une quarantaine d'automobilistes ont tout de même été verbalisés, en grande majorité pour excès de vitesse. Un jeune conducteur a notamment été contrôle sur la RN 145 à près de 50 km au dessus de la vitesse autorisée, son permis de conduire lui a été retiré sur le champ. Au total sur cet axe où la vitesse est limitée à 110 km/h, les gendarmes ont relevé pas moins de 21 excès de vitesse. Et puis à Montboucher, sur la RD 941, un automobiliste a été flashé à 135 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h.

Conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants

Les gendarmes ont également intercepté des automobilistes qui ont pris le volant après avoir bu. A Gouzon, un conducteur avait 96 gr d'alcool par litre de sang, un autre à Saint-Amand -Jartoudeix 74 gr d'alcool par litre de sang et un 3eme à La Souterraine, 64 gr d'alcool par litre de sang. Cinq automobilistes ont été verbalisés pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, à Guéret, La Souterraine, Fursac et à Saint-Amand. Enfin parmi les autres infractions relevées durant ce 1er week-end de l'année 2020, on note un refus de priorité à Aubusson, une conduite avec port d'oreilles sur la RN 145 à Parsac, 2 défauts de contrôle techniques, un feu grillé à Sainte-Feyre, un conducteur au téléphone à Sainte-Feyre également et enfin un automobiliste arrêté à Guéret alors qu'il était sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire !