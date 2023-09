Creuse : 4 ans de prison pour un homme qui a planté des ciseaux dans le cou de son "témoin de mariage"

C'est à Aubusson, lors d'une soirée où l'alcool a coulé à flots dès l'heure du déjeuner, qu'a eu lieu le drame. Deux hommes, bien éméchés, se cherchent querelle, querelle qui dégénère en affrontement physique. Les deux hommes, passablement éméchés, tombent à terre, et à ce moment-là, l'un des deux sort une paire de ciseaux, qu'il plante dans le cou de sa victime. Les dépositions des témoins valident ce scénario, bien qu'ils n'aient pas vu précisément le coup de ciseaux. C'est l'expertise médicale qui attestera que la plaie de la victime, longue de 14 centimètres et ayant nécessité 8 points de suture, correspond à un coup planté dans le cou.

Un témoignage avec des incohérences

Lors de l'audience, le prévenu dit qu'il avait cette arme sur lui pour "se protéger", car il sentait que la soirée devenait tendu et que "ça allait finir en bagarre". Incohérent lors de ses déclarations, l'homme de 49 ans, diagnostiqué avec un trouble de la personnalité borderline et plusieurs fois condamné par la justice, a déclaré qu'il ne voulait pas se servir des ciseaux et que la victime s'est empalée dessus, avant de dire qu'il ne se souvenait pas des faits car il était ivre. Il déclare aussi qu'il n'y avait pas de sang, et qu'il n'avait aucune raison de s'attaquer à "un ami, un frère, c'était mon témoin de mariage". Il promet aussi de se sevrer, qu'il va tout remettre en ordre, qu'il va respecter son suivi médical, et il demande même une obligation de soins.

Sa fille, qui est aussi sa curatrice, avoue aussi être démunie face aux agissements de son père, qu'elle décrit comme quelqu'un avec "un grand coeur", mais dont les résolutions ne tiennent pas dans la durée, et chez qui "l'alcool change la personnalité, le fait devenir têtues, avec des idées obsessionnelles qui tournent dans sa tête". Si la défense n'a pas cherché à nier la gravité des faits et la longueur du casier de l'homme, elle a plaidé le doute quant à un coup de ciseaux volontaire. Pas de quoi faire fléchir le tribunal, qui le condamne à 4 ans de prison ferme, car il ne "croit pas à la thèse de l'accident, et que monsieur est un danger pour les personnes". Il a dix jours pour faire appel.