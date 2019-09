Creuse : 4 mois de prison pour un automobiliste ivre et sans permis

Département Creuse, France

C'est ce qui s'appelle chercher le bâton pour se faire battre ! Un automobiliste a été contrôlé sur la RN 145 le vendredi 6 septembre avec 0,87 gramme d'alcool par litre de sang. Circonstance aggravante, l'homme roule alors que son permis de conduire avait été annulé. Le tribunal l'a condamné à sept mois de prison dont quatre ferme.

Course poursuite sur la route de Cressat

Un peu plus tard dans la soirée, les motards de la gendarmerie ont poursuivi un automobiliste qui n'avait pas respecté le stop sur la bretelle de sortie de l'échangeur 44 à Parsac. A la vue des gendarmes, et pour éviter d'être contrôlé, il s'est engagé sur la route de Cressat à vive allure. L'automobiliste a pris tous les risques pour ne pas être rattrapé, n'hésitant pas à rouler dans le fossé pour doubler deux voitures dans un virage. Pour ne pas provoquer d'accident, les motards après avoir relevé son numéro d'immatriculation, ont mis fin à la course poursuite. L'automobiliste a été interpellé le lendemain et placé en garde à vue. Il devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel en décembre prochain.