Creuse : 6 mois de prison ferme pour une alcoolémie répétée à scooter

En comparution immédiate, un sostranien de 68 ans a été maintenu en détention après avoir écopé de 6 mois de prison ferme et 3 autres avec sursis. Le 16 septembre 2019, et pour la sixième fois en l'espace de six ans il a été contrôlé avec 2,36 grammes d'alcool dans le sang.

Creuse, France

Si les gendarmes ont fait souffler notre sexagénaire dans le ballon, c'est tout simplement parce qu'il venait de tomber de son scooter à l'arrêt et qu'il ne parvenait pas seul à se relever. Dégrisé, puis placé en maison d'arrêt durant deux jours avant de comparaître, cet homme de 68 ans a expliqué les raisons de ses conduites successives en état d'ivresse.

Je bois dès qu'il y a un drame

C'est la sixième fois en Creuse depuis 2013 que Philippe est interpellé pour conduite en état d'ivresse. A la barre, cet homme qui fut élève du Conservatoire de Paris, premier violon d'un orchestre et d'un quatuor qui l'ont amené à jouer partout dans le monde, tente d'expliquer son parcours. "J'ai un problème avec l'alcool depuis l'armée... en fait sans doute depuis la honte ressentie à l'âge de 12 ans quand mon parrain m'a violé". C'est aussi le drame de la solitude poussée à son extrême, malgré ses quatre enfants. D'ailleurs en 2013, Philippe est à la retraite et vient s'installer à La Souterraine histoire de se rapprocher de ses deux filles, qui elles vont très vite partir. Depuis dans sa belle maison complètement à l'abandon, Philippe vit avec sa chienne, ses bouteilles et son scooter (sans parler des nombreuses dettes contractées°.

Ce lundi 16 septembre, le drame comme il le dit se déroule le matin. La SPA, sur plainte des voisins à cause du bruit, vient lui retirer sa chienne et ses chiots. La suite le soir c'est Philippe qui tombe de son scooter sans doute à l'arrêt et qui ne réussit pas seul à se relever.

Comment punir et reconstruire à la fois?

Philippe est certes un multirécidiviste mais plutôt du genre exemplaire. Il n'a jamais manqué aucun de ses rendez-vous médicaux et judiciaires; il a parfaitement respecté le port jusqu'en juin 2019 de son bracelet électronique; il a à sa demande été plusieurs fois hospitalisé afin d'atténuer temporairement son addiction.

Le ministère public tente de trouver une solution. Certes il n'a jamais blessé personne mais ses conduites alcoolisées sont un danger public potentiel. Un nouveau bracelet électronique lui interdirait de sortir de chez lui, impossible alors de se soigner. La solution c'est une détention (6 mois ferme avec un sursis qui tombe) et la mise en place d'un soutien, la recherche d'un établissement spécialisé et pourquoi pas un aménagement de peine sous forme de placement extérieur dans l'unité ainsi trouvée. La défenseure du sexagénaire insiste sur les rares visites des psychologues à la maison d'arrêt (une fois par mois) les assistantes sociales débordées et une impuissance à trouver une place idoine. Finalement, le tribunal suit les réquisitions et prononce une peine de six mois fermes avec maintien en détention et obligation de soins. La peine pourra être aménagée notamment si l'avocate de Philippe réussit à lui trouver une place dans un établissement spécialisé du côté de Tours. Le placement extérieur pourra alors s'appliquer.