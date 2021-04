Creuse : 6 mois fermes pour violences conjugales

Un homme de 31 ans a écopé de 6 mois de prison ferme ce lundi. Le tribunal correctionnel de Guéret l'a condamné pour des faits de violences conjugales sur sa concubine. Il l'a frappée et menacée de mort dans la nuit de samedi à dimanche, à leur domicile à Budelière. La victime a 4 jours d'interruption temporaire de travail.

Les faits se sont produits devant les deux enfants du foyer : un bébé de 18 mois et une fillette de 9 ans que l'homme a également frappée.

Déjà connu des services judiciaires pour des infractions routières, conduite en état d'ivresse et usage de stupéfiants, il a été condamné à 12 mois de prison dont 6 fermes, obligation de se faire soigner et interdiction d'entrer en contact avec la victime et de se rendre sur la commune de Budelière.