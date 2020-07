Creuse: Huit mois de prison ferme pour des coups répétés sur sa copine

Un jeune homme de 19 ans a été condamné ce jeudi à huit mois de prison ferme et dix mois assortis d'un sursis renforcé par le tribunal correctionnel de Guéret, en comparution immédiate. Il est maintenu en détention, face au fort risque de récidive. Il était poursuivi pour des violences répétées sur son ex-compagne entre mars et juillet 2020. Dans son jugement, le tribunal lui interdit aussi de voir son ex-compagne, âgée de 21 ans, et de la dédommager. Il devra se soigner (il connaît d'ailleurs par cœur les noms des médicaments et leur dosage en injection ou en comprimés pour empêcher les crises de manque). Il devra aussi travailler, une première pour lui, mais peut-être une planche de salut.

Le prévenu assiste à l'audience depuis la bibliothèque de la maison d'arrêt

A l'audience, et pour cause de coronavirus, tout le monde est masqué. Le jeune prévenu, prénommé Aurélien, est en visioconférence depuis la bibliothèque de la maison d'arrêt. En dehors de la court et des avocates, son ex-compagne, prénommée Elodie, occupe seule la salle d'audience du tribunal. Ce mardi 21 juillet, elle est venue déposée plainte au commissariat de Guéret, accompagnée d'une amie. Elle évoque des gifles, des coups de poing, des tentatives d'étranglement subis plusieurs fois par semaine depuis de nombreux mois. Elle dénonce aussi des centaines de sms menaçants et de ces rapports sexuels un peu poussés, ou encore de ces hématomes sur les cuisses mais aussi au cou et aux bras qu'il faut cacher "même l'été" avec un pull à col roulé aux manches trop longues.

A 19 ans, il a déjà été condamné pour des violences

Le prévenu a déjà été condamné trois fois pour violences, notamment pour avoir pendu un adolescent par les pieds à la fenêtre de l'étage du collège. A la barre, il reconnaît la moitié, puis la totalité des faits. Oui, il doit fumer "20 joints de cannabis par jour", il a "refusé les soins", il "n'a jamais travaillé", "en manque, il s'énerve jusqu'à obtenir de l'argent de sa mère ou de son amie".

Je n'ai aucune excuse

Accusés et victimes pleurent durant cette audience. Lui lorsque l'on évoque sa jeunesse avec les coups quotidiens du père, la mère en hôpital psy et la petite pièce noire dans sa famille d'accueil. Aurélien se reprend. "Je n'ai aucune excuse. C'est complètement de ma faute. Je m'excuse c'est tout". Elodie, enfant placée aussi, en larmes également, termine son intervention à la barre avec ces mots. "Il faut le soigner. Je suis désolée." "Vous n'avez pas à être désolée" lui répond aussitôt le président du tribunal.