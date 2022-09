Creuse : 8 pieds de cannabis et plus de 2,5 kg d'herbe de cannabis saisis à Chatelus-Malvaleix

Deux Creusois viennent d'être condamnés à 12 et 10 mois de prison avec sursis. A leur domicile, les gendarmes ont retrouvé des pieds de cannabis et plus de 2,5 kg d'herbe de cannabis.