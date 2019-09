Creuse : on a volé la statue de "La Vierge et l'enfant" de Saint-Alpinien

Qui a volé la statue de "La Vierge et l'enfant" de Saint-Alpinien ? Elle n'est plus dans son oratoire depuis dimanche. La mairie a porté plainte.

La statue de "La Vierge et l'enfant" dans son oratoire

Saint-Alpinien, France

La statue de "La Vierge et l'enfant" de Saint-Alpinien a été volée. Elle était exposée dans l'oratoire sur la route des Étangs de Chevillat, à la sortie de la commune. Dimanche, en se promenant, la maire a constaté sa disparition. "Rien n'a été forcé, explique Evelyne Barbant, il n'y a pas de grille devant, juste un petit jardinet avec un portillon, la jardinière de fleurs est restée en place". La statue n'a jamais été estimée. Elle est en plâtre et mesure 80 centimètres de haut, mais elle fait partie du patrimoine de la commune depuis 70 ans et à Saint-Alpinien, la population y est très attachée.

Une plainte a été déposée

Dans la commune, la disparition de "La Vierge et l'enfant" a choqué beaucoup de personnes. "C'est inconcevable de toucher à ce patrimoine, déclare Evelyne Barbant, qu'on soit croyant ou pas, c'est un manque de respect". La mairie appelle toutes les personnes qui auraient des informations sur ce vol à la contacter au 05 55 66 22 02. Une plainte a été déposée, que la mairie retirera si comme à Champagnat, le ou les voleurs rende(nt) la statue.