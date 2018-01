Un ex-employé de l'Adapei 23 était jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Guéret pour des faits de violences. En février 2016, l'homme, fortement alcoolisé sur son lieu de travail, a frappé deux de ses collègues devant des résidents, et détérioré du mobilier de l'établissement.

Guéret, France

"On aurait dit une bête déchaînée" : un Creusois de 35 ans était jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Guéret pour des faits de violences qui remontent au 15 février 2016, à Aubusson. À l'époque, l'homme était employé comme cuisinier d'un établissement de l'Adapei 23, qui accueille des personnes en situation de handicap.

Il le traîne à terre avant de le poursuivre dans le foyer

Le prévenu reconnait tous les faits qui lui sont reprochés : les sept bières qu'il avait bues avant d'embaucher, le vin blanc qu'il continue à boire dans la cuisine de l'établissement, et les insultes qui fusent. La situation dégénère lorsque ses collègues comprennent qu'il est alcoolisé, alors qu'il casse des bols, donne des coups dans les portes, et détériore une voiture de l'association.

Le cadre de permanence intervient : "Il a tenté de vous calmer et de vous raccompagner chez vous, mais vous l'avez violenté, traîné à terre, avant de le poursuivre dans les couloirs", raconte la présidente du tribunal. Un collègue tente de s'interposer, et prend un coup de poing au visage, avant l'intervention des gendarmes.

Les employés ont eu "très peur de passer à deux doigts d'un drame" explique la présidente du tribunal. Le cadre de permanence en ressort avec 10 jours d'ITT : "Je n'ai plus de séquelles physiques, mais des séquelles psychologiques, j'en ai", raconte la victime à la barre.

"Tout le monde est extrêmement traumatisé"

Les résidents, en pleurs, sont mis en sécurité : "tout le monde a été extrêmement traumatisé au foyer", explique l'un des responsables de l'établissement. Selon l'avocate de l'Adapei 23, une cellule psychologique a été mise en place pour les résidents qui ont vécu "la terreur qu'il a fait régner".

Le prévenu avait des soucis familiaux. Son casier judiciaire n'est pas vierge : 10 condamnations pour des faits de vols, d'agressions avec menaces en état d'ébriété. À la barre, il jure avoir repris sa vie en main, et ne cesse de s'excuser : "J'avais un très bon travail, et du jour au lendemain, j'ai cassé tout ça. J'en suis arrivé à un point où je ne pouvais plus. Je mesure complètement ce que j'ai fait" explique-t-il.

En reconversion professionnelle, il a décidé de se soigner après les faits. Un "déchaînement de violences" pour la procureure de la République, qui ne requiert pas de peine de prison ferme, au vue de sa prise en main : huit mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Le jugement sera rendu le 21 février prochain.