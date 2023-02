Creuse : appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme à Ahun

La gendarmerie de la Creuse recherche une femme âgée de 49 ans et qui a disparu d'Ahun le 8 février. Elle est parti avec sa voiture, une Renault Clio break noire immatriculée DQ-543-RJ. La quinquagénaire a les cheveux châtains, les yeux marrons. Elle mesure 1m68 et elle est de corpulence normale. Les gendarmes ont fait des recherches sur le secteur, appuyé par un hélicoptère, mais en vain. Ils lancent donc un appel à témoins pour disparition inquiétante ce jeudi 9 février sur quatre départements, la Creuse bien sur mais aussi le Puy-de-Dôme, la Haute-Savoie et la Nièvre ou cette personne a de la famille.

ⓘ Publicité

Si vous avez des informations vous devez appeler la gendarmerie de la Creuse en composant le 17