Creuse : gare aux contrôles de vitesse sur les routes durant les fêtes de fin d'année

Il va falloir lever le pied sur les routes creusoises en cette fin d'année. La gendarmerie va renforcer sa présence et multiplier les contrôles durant les deux semaines de vacances et plus particulièrement lors des deux derniers week-end de l'année.

Département Creuse, France

Gare aux excès de vitesse sur la route des vacances ! Les gendarmes vont traquer les automobilistes trop pressés. Ils vont multiplier les contrôles sur les principaux axes creusois à savoir la RN 145, la RD 941, la RD 940, la RD 942, la RD 990, la RD 997, la RD 951, la RD 5 et la RD 1. Les gendarmes seront particulièrement présents les deux derniers week-end de l'année, les 21 et 22 décembre ainsi que les 28 et 29 décembre. Durant les deux semaines de vacances, les contrôles porteront sur la vitesse bien sur mais aussi l'alcoolémie et les stupéfiants, 1ere cause d'accident dans notre département.