Creuse : contrôles routiers renforcés ce week-end de l'Ascension

Ce week-end prolongé, les gendarmes de la Creuse sont mobilisés sur les routes dans tout le département. Ils contrôlent notamment la vitesse, la consommation d'alcool ou de drogue et les attestations de déplacement.

Les gendarmes sont mobilisés sur les routes creusoises pour contrôler la vitesse, les stupéfiants et les attestations de déplacement (photo d'illustration)

Vous avez peut-être profité de ce pont de l'Ascension pour prendre le volant et pour aller vous promener dans la limite des 100km. Les gendarmes appellent à la prudence. Jusqu'à dimanche soir, ils sont mobilisés sur les grands axes routiers et les axes secondaires du département pour des contrôles renforcés de vitesse et de stupéfiants.

Grands excès de vitesse

Depuis le déconfinement, les militaires observent une hausse des comportements dangereux. Le capitaine Bruno Pulby est le chef d'escadron départemental de sécurité routière : "Pendant le confinement il y a eu de grands excès de vitesse de plus de 50km/h, parce qu'il n'y avait personne sur la route. Actuellement, on trouve des gens qui recommencent à circuler assez rapidement sur nos axes." Ce type d'excès de vitesse est passible de 1500 euros d'amende. Les gendarmes contrôlent également les attestations de déplacement. Si vous êtes à plus de 100km hors du département sans attestation, vous risquez de devoir payer une amende de 135 euros.

Conduire en toute sécurité

Pendant cette période, les voitures sont parfois restées sans bouger dans le garage ou devant chez vous plusieurs semaines. La gendarmerie recommande donc de bien vérifier la pression des pneus et les niveaux avant de prendre le volant. Les militaires contrôlent également les attestations de déplacement. Les gendarmes seront de retour sur les routes creusoises le week-end prochain pour la Pentecôte.