Creuse : des affiches anti-vaccin découvertes près d'une école à Crocq

C'est une conseillère municipale qui a fait cette découverte lundi 30 août vers 19h : deux affiches collées sur les panneaux historiques de l'école de Crocq dans le sud-est de la Creuse, à deux jours de la rentrée des classes. Dessus le texte associe la vaccination à la Collaboration pendant la Seconde guerre mondiale. "Il ne faut pas laisser mourir nos enfants. Hier des héros, aujourd'hui des collabos. Vous mettez nos enfants dans les mains du Quatrième Reich", font partie des inscriptions que l'on pouvait lire. Les panneaux n'ont pas été choisis au hasard puisqu'ils rappellent l’histoire des enfants juifs réfugiés à Crocq entre 1939 et 1942.

Une plainte déposée

Ecœuré, le maire de Crocq Jean-Luc Pierron a déposé plainte. "On s'en prend à un monument qui est emblématique pour la commune et le département. Ce n'est pas digne, ce sont vraiment des gens faibles qui ont fait ça", s'indigne l'élu. "Même dans notre Creuse profonde où on aspire à vivre tranquillement, on voit que la délinquance arrive et c'est insoutenable. J'espère que les coupables seront retrouvés et punis", ajoute-t-il. Les affiches ont été saisies pour l'enquête.