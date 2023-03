Creuse : deux automobilistes contrôlés à 182 km/h et 180 km/h à Saint-Sulpice-le-Guérétois

Ils devaient être pressés ! Deux automobilistes viennent d'être flashés à 182 km/h pour l'un et 180 km/h pour le second à Saint-Sulpice-le-Guérétois. La sanction a été immédiate : retrait de permis et immobilisation du véhicule.