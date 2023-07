Creuse : deux hectares de paille et de chaume détruits par un incendie à Lafat

Un incendie a détruit deux hectares de paille et de chaume à Lafat ce mardi 18 juillet

Les pompiers de la Creuse sont intervenus ce mardi 18 juillet à Lafat en Creuse. Un feu s'est déclaré dans un champ déjà moissonné. Six engins de pompiers ont été mobilisés pour en venir en bout. Les flammes ont détruit deux hectares de paille et de chaume. On ne connaît pas l'origine de cet incendie.