Creuse : deux mineurs interpellés pour un vol de tracteur

Les gendarmes de la Creuse ont interpellé ce 7 août deux jeunes Creusois pour un vol de tracteur et sa remorque. Les deux mineurs ont été arrêtés sur la commune de Saint-Avit (Puy-de Dôme), au fond d'un chemin, sur le tracteur en question. Ils avaient parcouru plus de soixante kilomètres avec l'engin agricole, et abandonné la remorque en cours de route.

Le vol avait été signalé par l'agriculteur à Soumans (nord-est du département). Il avait constaté la disparition du véhicule le matin même.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les deux mineurs sont toujours en garde-à-vue.