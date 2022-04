Creuse : perdus, deux Parisiens passent la nuit dans le labyrinthe des Monts de Guéret

Sacrée mésaventure pour deux Parisiens en vacances en Creuse ! Ces touristes ne sont pas prêts d'oublier le labyrinthe des Monts de Guéret. Mercredi après-midi, Antoine et Paul ont voulu tester le site Mais les deux copains se sont perdus dans ce dédale de verdure de deux hectares. A la fermeture, tout le monde a pensé qu'ils étaient déjà partis. Bilan : ils ont passé la nuit à tenter de trouver la sortie.

Tout avait pourtant bien commencé, ils avaient hâte de découvrir leur sac à dos. Les premières heures, ils ont bien profité, sans vraiment chercher la sortie, leur téléphone déjà à moitié déchargé. "Au moment de vouloir essayer ressortir, quand le soleil se couchait, on n'avait plus de batterie et du coup on a tourné en rond dans le labyrinthe", explique Antoine. Plus de téléphone, ça veut aussi dire plus de lumière : impossible pour les deux amis de s'orienter dans le noir, personne n'entend leurs cris. Et pour couronner le tout, ils n'ont même pas un biscuit à se mettre sous la dent : "Toutes ces heures le ventre vide, on rêvait de tout, du kebab, de la pizza, n'importe quoi."

Une nuit plus tard

Après mal de stress, la délivrance arrive enfin au petit matin. "Alléluia, on a trouvé cette fameuse sortie, on a couru jusqu'à la voiture", raconte Paul. Maintenant que c'est derrière lui, Antoine rigole de bon cœur en y repensant. "On se sent un peu cons, normalement, ce n'est pas si compliqué que ça, les enfants y arrivent." Camille Beaume, la gérante du site, confirme, cette histoire est inédite. "C'est une grande première, on réfléchit fortement à d'autres moyens de contrôle pour que cette mésaventure ne se reproduise pas." Tous les jours, le personnel compte en effet les clients qui entrent et qui sortent du labyrinthe. Mais cette fois visiblement, il y a eu une erreur de calcul.