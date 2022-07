Creuse : deux voleurs de carburants pris en flagrant délit

Pris la main dans le sac ! Un homme de 45 ans a été arrêté ce lundi 25 juillet en flagrant délit de vol. Il siphonnait le carburant d'un semi-remorque sur l'aire de repos de Rougnat. Il venait de remplir deux bidons de 25 litres lorsqu'il a été interpellé. Et ce Creusois n'en était pas à son coup d'essai. A son domicile, les gendarmes ont découverthuit autres bidons qui contenaient 215 litres de gasoil provenant d'autres vols commis sur des camions ou des engins de chantiers. L'homme sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel de Guéret.

Des vols de plus en plus fréquents

Le 7 juillet, les gendarmes ont également pris sur le fait un Creusois à Bussière-Madeleine. Il siphonnait du gasoil sur un poids lourds. Il devra lui aussi s'expliquer devant la justice. Depuis l'augmentation du prix des carburants, ce type de vol est en augmentation. Pour éviter d'en être victime, les gendarmes conseillent d'équiper les réservoirs d'une crépine qui empêche le passage d'un tuyau pour le siphonnage. Ils recommandent aux conducteurs de poids lourds d'éviter de faire le plein le soir et la veille de week-end et de se garer près de lieux habités et éclairés. Enfin pour rendre les réservoirs plus difficiles à atteindre, ils incitent les chauffeurs à stationner leurs poids lourds en les serrant au maximum les uns contre les autres.