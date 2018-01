Une voiture a pris la RN 145 à contresens ce mercredi soir entre La Souterraine et Guéret. Le conducteur s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence entre les sorties Guéret-Ouest et Guéret-Centre. Il n'y a pas eu d'accident.

Creuse, France

Une voiture conduite par un homme a pris la RN 145 à contresens ce mercredi soir entre La Souterraine et Guéret, selon plusieurs auditeurs qui ont contacté France Bleu Creuse. Elle n'a pas provoqué d'accident.

Le conducteur s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence entre les sorties Guéret-Ouest et Guéret-Centre. La gendarmerie l'a interpellé. Il était interrogé dans les locaux de Guéret du peloton de gendarmerie mercredi dans la soirée.

Un contresens déjà signalé mardi soir

Mardi soir déjà, une voiture avait été signalée à contresens sur la nationale 145 mais la patrouille de gendarmerie envoyée pour l'intercepter n'avait pas pu la localiser. Un autre précédent avait été enregistré le jour de Noël, toujours sans incident. La gendarmerie n'avait pas non plus pu intercepter le véhicule.

Mais en septembre dernier, un octogénaire avait pris la RN 145 à contresens au niveau du Grand-Bourg. Il s'était trompé de bretelle d'entrée et avait percuté une voiture quelques minutes plus tard. L'accident avait fait trois morts, le conducteur de 80 ans, ainsi que le couple qui occupait l'autre voiture, âgé de 76 et 74 ans.