Creuse : disparition inquiétante et appel à témoins à Saint-Sulpice les Champs

Un homme de 32 ans a disparu depuis le lundi 24 juillet de son domicile à Saint-Sulpice les Champs. Des recherches sont en cours et la gendarmerie d'Aubusson lance un appel à témoins.

La famille d'un homme de 32 ans qui habite Saint-Sulpice les Feuilles a alerté la gendarmerie d'Aubusson. Elle est sans nouvelle du trentenaire depuis le début de la semaine. Des recherches sont en cours mais elles n'ont pour l'instant rien donné.

Un appel à témoins est lancé

Au moment de sa disparition, cet homme portait un jean et des sandales. Il a les yeux marrons et mesure 1 mètre 80. L'homme est parti avec sa voiture, une Renault twizy bleue et noire immatriculé DY-630-LJ. Toute personne ayant aperçu ce véhicule est priée de prendre contact avec la gendarmerie d'Aubusson au 05.55.66.10.67.