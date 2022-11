Creuse : du sursis probatoire pour un Guérétois coupable de violences conjugales et familiales

C'est une soirée entre amis qui a dégénéré, samedi 19 novembre. Au moment de passer à table, un père de famille de 44 ans a décidé d'aller fumer une cigarette. Devant l'agacement de sa femme, le jugement assombri par l'alcool (0,62mg par litre d'air expiré), il s'est énervé, envoyant un pot de tabac plein sur son épouse, laquelle fuit alors dans la chambre conjugale. Là démarre une altercation : il la pousse sur le lit, plusieurs fois, sous les yeux de leur fille aînée. Il prend d'ailleurs à la gorge les deux femmes, giflant l'une, arrachant les boucles d'oreille de l'autre. Les amis interviennent, se trouvant même obligés de frapper l'homme devenu très agressif.

Une soirée d'enfer

Les choses s'apaisent, et en fin de soirée, le père de famille perd à nouveau son calme, clame des envies de divorce, et veut prendre sa voiture pour s'en aller. Pour l'en empêcher, son épouse lui subtilise les clés, ce qui mène à un nouvel épisode de violences, plus grave encore, car il vire aux menaces de mort : "Si vous ne me donnez pas les clés, je vous crève tous", hurle-t-il, armé d'un énorme couteau de boucher et d'une fourchette de barbecue. C'est à ce moment que son épouse prévient les forces de l'ordre, qui interpellent l'homme. L'avocat des parties civiles parlera d'une "soirée d'enfer", qui se règle donc moins d'une semaine après, devant le tribunal correctionnel de Guéret, et une comparution immédiate sur sept infractions, notamment des violences avec ITT supérieures à huit jours.

Un cas à deux entrées

Malgré son masque FFP2, on devinait l'homme marqué par son incarcération, sidéré de se retrouver dans le box des accusés. C'est pour ça qu'il a reconnu les faits, sans détour, clamant son amour pour sa femme et sa fille, leur demandant pardon. Des propos qui ont trouvé écho chez son épouse, qui explique, en larmes, qu'elle n'a pas de réponse à apporter à son autre enfant sur l'absence du père à la maison, "vide sans lui", dit-elle, estimant que son mari "n'est pas violent". Elle jure, devant l'avocat de son mari, qu'elle n'est pas sous emprise, que tout, dans leur couple, est décidé à deux. C'est sa fille qui a été plus réservée. Timide, la voix très basse, elle n'a jamais regardé son père dans les yeux. "Je l'aime, mais ce qu'il a fait est inacceptable, et aujourd'hui, j'appréhende la suite", souffle-t-elle.

Il y a donc ambivalence entre un homme sans casier judiciaire, père de famille, employé au Foyer creusois, mariée à une femme sans emploi, mais qui a commis des actes graves. C'est ce qui a conduit le tribunal à le reconnaître coupable, et à le condamner à une peine d'un an de prison avec deux ans de sursis probatoire. Concrètement, l'homme a pu revenir chez lui, ce jeudi soir, mais il a une obligation de soins, de garder un travail, et de suivre un stage de prévention en matière de violences conjugales et sexistes, pendant deux ans. S'il ne respecte pas ça, ne serait-ce qu'une fois, le sursis sera révoqué, et il ira en prison pour un an maximum. Le tribunal insiste sur la nécessité de traiter son rapport compliqué avec la figure paternelle, évoquée par le coupable : l'alcool lui fait remonter des mauvais souvenirs de son père violent, ce qui le rend violent quand il boit. "L'alcool, c'est le détonateur et la bombe c'est le rapport à votre père", estime le président du tribunal.

Le tribunal clément, mais vigilant

Une peine moins sévère que les réquisitions du procureur, qui demandait un an de prison ferme assorti d'un an de sursis probatoire et d'une obligation de soins et d'un bracelet électronique. L'année de prison aurait en fait été aménagée, purgée dans un domicile qui n'aurait pas été la maison familiale, dont le coupable n'aurait pas pu s'approcher le temps de ses soins. Au lieu de ça, l'accusé a donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête. "On vous condamne à réfléchir, à travailler, à vous soigner. On a vu pire", a conclu le président du tribunal