Au tribunal de Guéret, il manque des greffiers et le procureur de la République n'a plus de secrétaire !

Guéret, France

Ce n'est pas toujours simple de rendre la justice en Creuse. Le tribunal souffre d'un manque cruel de greffiers. 11 postes sont à pouvoir, soit près d'un tiers de l'effectif. La justice a des difficultés à recruter en Creuse. Retrouvez ici l'interview en vidéo du procureur de la République, Bruno Sauvage.

On doit faire des choix pour rendre une justice de qualité - Bruno Sauvage

Pour pallier le manque de greffiers, le président du tribunal comme le procureur de la République sont contraints de faire des choix. "Au civil explique Bruno Sauvage, on décale ou on supprime des audiences. On fait des choix procéduraux, on va d'avantage vers des alternatives aux poursuites pour gagner du temps de greffe. Au tribunal de police, on est amené parfois à supprimer une audience sur deux, là encore pour gagner du temps de greffe.

Le procureur n'est pas épargné

Et ce manque de personnel ne touche pas seulement le greffe du tribunal. "Je suis moi aussi en sous-effectif, poursuit Bruno Sauvage, je n'ai plus de secrétaire ! Aujourd'hui je suis procureur, substitut mais aussi secrétaire".