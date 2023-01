Creuse : gare aux imposteurs à Saint-Georges-la-Pouge

On ne se méfie jamais assez ! A Saint-Georges-la-Pouge, la mairie invite les habitants à la plus grande prudence. Des personnes ont reçu ce week-end du 7 et 8 janvier 2023, de curieux coups de téléphone. Au bout du fil, des soit-disant agents voulaient venir chez eux, faire un contrôle de l'eau. La commune n'a mandaté personne. Seule l'Agence Régionale de Santé est habilitée à mener ce type d'action. Ses agents doivent présenter une carte professionnel et il est peut probable qu'ils démarchent les particuliers le week-end. Il y a fort à parier qu'il s'agissait donc d'imposteurs.

