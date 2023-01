Creuse : huit mois de prison ferme pour un Guérétois coupable de vol et de dégradations

Un Guérétois de 32 ans n'a visiblement pas bien digéré la défaite de la France en finale de Coupe du monde. Après le match, l'homme, passablement éméché ("j'ai dû boire deux à trois packs de bière") est parti "se promener" dans les rues de Guéret. Débute une soirée durant laquelle il a été vu en train de brûler des sapins de Noël, puis en train d'essayer d'enflammer les chalets de la place du Marché avant d'être mis en fuite par un serveur du bar d'en face. Le trentenaire est finalement interpellé à bord d'un cyclomoteur volé.

ⓘ Publicité

Il ne reconnaît pas tous les faits

De ces faits, l'accusé ne reconnaît que le vol du cyclomoteur, et non pas les incendies. Au contraire, répond-t-il, il aurait voulu éteindre l'incendie, et il n'aurait donc pas insulté les forces de l'ordre comme pointé, mais les aurait enjoints à agir plus vite pour faire taire les flammes. Quand on lui dit qu'il a été vu par au moins quatre personnes en train de mettre le feu aux sapins, il dit que c'est "peut-être qu'elles n'aiment pas les gitans" (sic). Face à cette contradiction, et à beaucoup d'autres, il s'est souvent contenté de dire "je ne sais pas", devenant parfois agressif, obligeant son avocate à lui dire de se calmer

Un multirécidiviste

Ce Guérétois est loin d'être un inconnu des forces de l'ordre. Depuis 2011, il a déjà été condamné quinze fois, pour une large palette d'infractions (dégradations, outrages, menaces...). Sans emploi, sans diplôme, touchant le RSA, dépendant de sa compagne pour les démarches administrative, ce père de quatre enfants, dont un a été placé dès la naissance, est décrit comme impulsif. Il est aussi alcoolique, ayant même participé à des APA pour combattre ces addictions, sans succès. Lui estime que ce soir-là, il était "chauffé, mais conscient", qu'il boit de manière occasionnelle et festive mais qu'il n'a pas de souci d'alcool et qu'il lui en faut "beaucoup pour le coucher". Une nouvelle déclaration qui n'a pas joué en sa faveur au moment de sa condamnation.

Face à la procureure, qui a demandé de la fermeté au regard des faits, de ses déclarations, et de son casier, son avocate a plaidé l'illogisme, l'ivresse d'un moment qui a conduit à des dégradations matérielles. Elle souhaitait une surveillance électronique, pour ne pas priver l'homme d'une nouvelle paternité, sa compagne attendant un nouvel enfant pour le mois de février. Des arguments qui n'ont pas touché le tribunal, qui a suivi les réquisitions du procureur, s'arrêtant sur huit mois ferme. Le président a estimé que l'incendie de sapin aurait pu être bien plus grave et que le coupable doit réfléchir aux conséquences de ses actes.