Creuse : il avait giflé sa compagne et la harcelait, le tribunal de Guéret le condamne à un an de prison ferme

Le tribunal de Guéret a condamné un homme de 46 ans à purger un an de prison ferme pour des faits de violences et de harcèlement sur sa jeune compagne de l'époque. Les faits remontent à 2018, mais n'ont pu être jugés que ce 25 mai.

Une relation qui dégénère rapidement

La jeune femme a 17 ans lorsqu'elle tombe amoureuse de cet homme de 23 ans son aîné. Il travaille dans une boîte de nuit en Creuse, c'est là qu'ils se rencontrent. Au bout de trois mois de relation, ils aménagent ensemble, pour six mois de vie commune qui dégénèrent rapidement.

Cinq années plus tard, la jeune femme apparaît toujours meurtrie, "en état post-traumatique" établi d'ailleurs un rapport psychologique détaillé. En pleurs sur les bancs du tribunal à l'évocation des faits par le président Michaël Humbert, elle répond dans un premier temps qu'elle ne veut pas venir témoigner à la barre. Elle le fera finalement plusieurs minutes plus tard, soutenue par son avocate.

Elle raconte alors fébrilement, les larmes aux yeux, que son ex-compagnon est rapidement devenu très jaloux, qu'il l'obligeait par exemple à regarder ses pieds dans la rue pour ne pas croiser le regard d'autres hommes, qu'un soir il lui avait demandé de ne pas aller fêter l'anniversaire de son cousin en son absence, " que je devais choisir entre ma famille et lui ". C'est alors qu'elle le quitte et part revivre chez ses parents.

" Il est rare que je sorte dans la rue seule "

Une rupture qu'il ne supporte pas. La jeune femme émue raconte qu'en pleine nuit il est venu chez ses parents, " a giflé ma mère, a tout cassé, a donné des coups de marteau dans la porte de la salle de bain " pour venir la chercher. Des faits pour lequel le quadragénaire a été condamné en juillet 2019 à 8 mois de prison.

A la barre, la jeune femme confie qu'aujourd'hui elle a toujours peur et ne peut généralement pas sortir seule dans la rue. Parce qu'il l'a aussi giflée, et harcelé pendant des jours sur son lieu de travail à Guéret, à l'intimider, allant jusqu'à entrer dans les locaux.

Déjà condamné plus de dix fois, notamment pour violences et menaces de mort, le quadragénaire est donc condamné à un an de prison, avec mandat d'arrêt puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience ce 25 mai malgré l'injonction du Tribunal de Guéret. Il sera donc interpellé dans le Puy-de-Dôme où il vit actuellement, sous contrôle judiciaire pour une autre affaire (il était sorti de la prison de Riom en septembre dernier).