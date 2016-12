Incendie intentionnel confirmé au centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux

Le caractère intentionnel ne fait aucun doute. Le feu a quasiment détruit le bâtiment du centre d'engraissement, qui servait à stocker du fourrage et du matériel agricole. Pas de blessé, les animaux ne sont pas menacés. Réunion de crise à La Courtine pour gérer l'approvisionnement..

Les pompiers et la gendarmerie ont été alertés un peu avant 5 heures ce jeudi matin. C'est un bâtiment de 1.500 mètres carrés qui est la proie des flammes, il abrite de la nourriture et du matériel agricole.A 7H30, il était déjà détruit à 80%. A la mi-journée, l'incendie est circonscrit mais les pompiers sont toujours sur place pour l'éteindre définitivement.

C'est un incendie volontaire - la sous-préfète d'Aubusson Isabelle Arrighi, sur place

Sur place, des tags injurieux "à l'égard de la société Intermarché ou encore de la Ministre Ségolène Royal ont été retrouvés", explique Pierre Chevalier, un des porteurs du projet. Des croix gammées ont aussi été tracées. Le caractère intentionnel ne fait pas de doute pour la préfecture de la Creuse, qui a organisé un comité de crise dans les locaux de la comcom' à La Courtine. Les éleveurs-actionnaires du centre peuvent venir y chercher des informations.

C'est un acte signé mais nous devons rassurer les éleveurs qui ont des animaux ici. Ils n'ont pas été touchés. On a mis en place un quartier général à la communauté de communes de La Courtine pour répondre aux interrogations, notamment au niveau de l'alimentation des animaux. C'est un acte inqualifiable - Pierre Chevalier, porte-parole des éleveurs-actionnaires

Les porte-parole de la société Alliance Millevaches sont particulièrement remontés, Gilbert Mazaud va même jusqu'à dénoncer : "des activistes qui se sont transformés en terroristes, la prochaine étape c'est le meurtre!" a-t-il déclaré, sous le coup de la colère. Rappelons que l'ouverture de ce centre avait été contesté par des militants de la protection animale, qui avait manifesté de nombreuses fois et lancé plusieurs recours en justice contre ce qu'ils appellent "La ferme des 1000 veaux".

Personne n'a été blessé dans cet incendie. Aucun animal n'a été touché puisque le bâtiment en feu est éloigné de plusieurs dizaines de mètres des stabulations où se trouvent des dizaines de broutards. La priorité désormais est de remplacer la nourriture qui leur était destinée. L'approvisionnement en eau est également coupée, des citernes ont été amenée pour pallier au plus urgent. En fin de matinée, les éleveurs-actionnaires ont reçu un coup de fil du président de la FNSEA Xavier Beulin qui a exprimé son soutien.

20 sapeurs pompiers sont mobilisés sur cette intervention

Ils viennent des centres de la Courtine et d'Aubusson, pour la Creuse, et aussi de Sornac et Eygurande en Corrèze, des pompiers de l'état major de Guéret se sont aussi rendus sur place. A la mi-journée des équipes étaient encore sur place pour éteindre les dernières flammes et sécuriser les lieux.

Les pompiers toujours sur place ce matin pour éteindre définitievemtn l'incendie du bâtiment © Radio France - Julien Balidas

Le centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux réunit des éleveurs de la Creuse et de la Corrèze, il accueille des animaux (des broutards à engraisser) depuis cet été et vient d'obtenir le feu vert du gouvernement pour passer la capacité à 800 veaux.