Creuse : incendie dans une ferme à Ladapeyre

Un incendie a détruit une grange et une partie d'une maison dans la nuit de mardi à mercredi au lieu-dit Montceau à Ladapeyre dans le nord-est de la Creuse. Du matériel agricole et des bottes de paille sont partis en fumée.

Un spectaculaire incendie s'est produit aux alentours de cinq heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi vers 5 heures à Ladapeyre au lieu-dit « Montceau » au nord-est de la Creuse. C’est une grange qui a brûlé. A l’intérieur : du matériel agricole et des bottes de paille. Les flammes ont léché les murs de la maison attenante mais l'incendie a pu être maîtrisé à temps par les soldats du feu. Toutefois la partie haute de la maison est très endommagée.

Une déviation mise en place pour quelques jours

Les secours ont dû couper la route départementale 68 et mettre en place une déviation par la départementale 11. Une déviation qui va rester en place pour quelques jours car la maison est au bord de la route et potentiellement elle peut s'effondrer. Les occupants, une femme et deux enfants n'étaient pas là au moment des faits, ils vont être relogés dans de la famille.