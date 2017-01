Creuse : Jean Auclair condamné à deux mois de prison ferme

L'ancien député creusois est condamné par le tribunal correctionnel de Tulle pour outrage envers un dépositaire de l'autorité publique. Il écope de deux mois de prison ferme et 6.000€ d'amende. Jean Auclair a l'intention de faire appel..

L'ancien député de la Creuse (Les Républicains) comparaissait ce mercredi à Tulle devant le tribunal de grande instance pour une affaire qui remonte à plus d’un an. Jean Auclair était poursuivi dans le cadre de son activité de négociant en bovins. Il a été condamné à deux mois de prison ferme et 6.000€ d'amende pour "outrage envers un dépositaire de l'autorité publique".

En octobre 2015, Jean Auclair se présente à l’abattoir d’Egletons. Il a des bovins à faire abattre, mais comme souvent il se heurte au vétérinaire-inspecteur de l’abattoir. En général, ce vétérinaire se montre inflexible sur la qualité sanitaire des animaux qui entrent à l’abattoir. Régulièrement Jean Auclair (mais aussi d’autres agriculteurs) disent devoir se soumettre au jugement des tests sanitaires. Celà fait des mois que des éleveurs réclament à pouvoir faire des contre-expertises. Elles sont systématiquement refusées. Alors ce 23 octobre, Jean Auclair joue le chevalier blanc. « Je suis resté sur place (...) j’ai dit que j’allais faire la grève de la faim et rameuter la presse ». Jean Auclair avoue aussi avoir traité le vétérinaire de « psychopathe (...) Mais je ne l’ai pas insulté, je ne l’ai pas touché non plus, même si je me suis approché de son front (...) Et je n’ai rien dit sur ses origines ! ». Ce jour-là, le sous-préfet de Brive et la directrice des services vétérinaires se seraient déplacés exprès jusqu’à Egletons. Une contre-expertise sur une vache suspecte a donné raison à Jean Auclair et quelques semaines plus tard le vétérinaire-inspecteur a été muté.