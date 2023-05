Creuse : Jean-Baptiste Moreau condamné pour injures publiques envers Jean Auclair

Suite à la plainte déposée par Jean Auclair, Jean-Baptiste Moreau est condamné pour injures publiques. La justice a rendu sa décision ce mardi 23 mai dans l 'affaire qui opposait les deux anciens députés de la Creuse . Jean-Baptiste Moreau écope de 500 euros d'amende avec sursis. Il devra aussi payer à 500 euros de dommages et intérêts à l'ancien maire de Cressat ainsi que 1000 euros pour lui rembourser ses frais de justice.

Jean-Baptiste Moreau ne fera pas appel

Les faits remontent au soir du second tour des élections législatives de 2022. Agacé par sas défaite, Jean-Baptiste Moreau avait alors estimé que Jean Auclair avait intrigué contre lui et que "sa place était en prison".

Ce mardi dans un communiqué, Jean-Baptiste Moreau explique qu'il n'est pas fier de ses paroles et qu'il accepte la décision du tribunal. "Ce que j'ai dit n'était pas intelligent et a été dit sous le coup de la colère et de la déception de la défaite", écrit-il. L'ancien député marconiste précise qu'il ne fera pas appel.