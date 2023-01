Creuse : l'ex-directrice de l'Ehpad de Dun-le-Palestel jugée coupable de non-dénonciation d'un viol

L'ancienne directrice de l'Ehpad de Dun-le-Palestel a comparu ce jeudi 19 janvier devant tribunal correctionnel de Guéret. Elle était soupçonnée d'avoir cherché à cacher une affaire de viol entre résidents, alors qu'elle était à la tête de l'établissement.

ⓘ Publicité

Les faits dataient de 2019. A l'époque une dame de 91 ans avait été violée par un autre pensionnaire, qui n'avait plus toute sa tête et qui a par la suite été déclaré pénalement irresponsable. La directrice avait mis trois semaines à signaler l'agression à l'ARS et la justice. Ce jeudi, elle comparaissait notamment pour "non dénonciation de crime".

Trois semaines se sont écoulées avant le signalement à la justice

"On s'est posé beaucoup de questions dans cette affaire", a tenté de se justifier l'ancienne directrice. A la barre, elle a expliqué avoir pris des mesures pour protéger la victime, en la changeant d'étage notamment. Alors pourquoi ne pas avoir prévenu la justice et l'ARS dans la foulée, comme le veut la procédure ? "On a attendu des avis médicaux, pour tenter de savoir si c'était bien une agression et pas un geste consenti", argumente-t-elle.

Cette ligne de défense n'a pas vraiment convaincu. Pour la procureure, ce n'était pas à elle de qualifier si oui ou non, il s'agissait d'un viol. La fille de la victime partage cet avis : "ça n'aurait pas dû attendre aussi longtemps" tranche-t-elle.

Déclarée coupable mais dispensée de peine

La directrice de l'Ehpad a finalement été déclarée coupable mais le tribunal n'a pas prononcé de peine à son encontre, ni d'inscription dans son casier judiciaire. "Les procédures judiciaires qu'elle a endurées ces dernières années sont une peine suffisante", a estimé le président.