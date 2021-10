Creuse : l'homme porté disparu à Royère-de-Vassivière retrouvé sain et sauf

C'est un automobiliste qui a retrouvé l'homme porté disparu depuis le 18 octobre à Royère-de-Vassivière. Après quatre jours de recherches, cet homme de 68 ans a été aperçu sur le bord de la route ce vendredi 22 octobre. L'automobiliste qui l'a reconnu a immédiatement appelé les gendarmes vers 8h30.

Les secours sont ensuite immédiatement venus prendre en charge cet homme. Très fatigué et désorienté, il a été transporté aux urgences à l'hôpital pour recevoir des soins. On ne sait pas encore précisément ce qui lui est arrivé.

D'importants moyens de recherche

Pendant quatre jours, des gendarmes ont sillonné la commune et ses alentours pour retrouver le sexagénaire. Un hélicoptère, un drone ou encore un maître chien ont été mobilisés. Le lac de Vassivière a aussi été sondé. Le 20 octobre des habitants ont aussi participé aux recherches. Le frère de cet homme, finalement retrouvé sain et sauf, remercie les forces de l'ordre et les citoyens pour leur implication dans les recherches.