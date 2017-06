Creuse : l'unique boulangerie de Saint-Sulpice-le-Guérétois a pris feu

La boulangerie de Saint-Sulpice-le-Guérétois près de Guéret a pris feu jeudi après- midi. Un court-circuit accidentel dû à la canicule selon les premiers éléments. C'était la seule boulangerie de la commune. Trois salariés et le boulanger sont au chômage technique.

C'est un coup dur pour cette commune de 2000 habitants près de Guéret. La boulangerie de Saint-Sulpice-le-Guérétois a été détruite par un incendie jeudi après-midi. Un incendie provoqué par un court-circuit dû à la canicule. Le boulanger qui avait repris l'affaire en octobre 2016 et ses trois salariés sont au chômage technique.

Le court - circuit provoqué par la canicule est parti de ce couloir © Radio France - Faouzi Tritah

C'était mon bébé, ça fait mal, j'y passais tout mon temps - Bruno Nativel

Bruno Nativel le boulanger n'oubliera jamais les pompiers "je n'arrivais plus à marcher, j'étais par terre je ne savais plus quoi faire" Une odeur insupportable de suie se dégage de la boulangerie, le couloir d'où est parti le feu est calciné, le magasin et le laboratoire sont noircis "j'aime ce que je fais, je commence à 22h le soir, mais là j'ai plus de mots, c'est pas facile"

Une forte odeur de suie se dégage du magasin © Radio France - Faouzi Tritah

C'est dramatique, il perd son outil de travail - une cliente

Plusieurs client sont venus spontanément prendre des nouvelles et faire part de leur désarroi "c'est dramatique, il perd son outil de travail" lâche une cliente, ou encore "c'est un commerce qui va manquer, j'espère qu'il a une bonne assurance". Bruno Nativel espère rouvrir sa boulangerie le plus vite possible même s'il sait que ça ne dépend pas que de lui. L'expert des assurances devait passer ce vendredi. Un dépôt de pain a été mis en place à la supérette de la commune.