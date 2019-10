Creuse : La fille maltraitait sa mère centenaire

Quand l'aidant.. devient maltraitant. C'est la triste affaire qui s'est retrouvée devant le tribunal correctionnel de Guéret, ce mercredi. Une femme de 72 ans, jugée pour des actes de violence et des insultes sur sa mère, centenaire, en 2018.

Une creusoise de 72 ans a été condamné à deux mois de prison avec sursis ce mercredi au tribunal correctionnel de Guéret. Elle était accusée d'avoir, pendant plusieurs mois, l'an dernier, maltraité sa mère, centenaire, chez qui elle a emménagé pour s'en occuper. Ce sont des agents du service de soins à domicile qui ont signalé son comportement.

14 signalements, par plusieurs agents différents. Certains évoquent des insultes. "Tu ferais mieux d’être déjà crevée, qu'est ce que tu fais encore là à 100 ans !" "Oui, j'ai peut-être pu le dire", confie à la barre cette vieille dame, la doudoune bleue serrée contre la poitrine. Des tirages de cheveux ? Encore, "oui, peut-être, mais c'était pour la raisonner". Les bleus inexpliqués sur le corps ? "Non, je l'ai secouée, mais jamais frappée".

Une aidante épuisée

Durant le procès, on apprend que sa mère, 100 ans au moment des faits, 102 aujourd'hui, est presque sourde. Elle a du mal à se déplacer, chute souvent. Et surtout, souffre de troubles du comportement et du sommeil. Pour l'aidante, l'accompagnement au quotidien est lourd : "j'étais épuisée, j'ai fait tout ce que j'ai pu."

L'épuisement, le procureur ne le nie pas. "Nous sommes un grand nombre à avoir dans nos familles ce genre de situation.". Mais pour lui "Cela n'excuse pas les faits." Aujourd'hui, la situation est plus apaisée, car la mère prend des médicaments pour ses troubles. Une curatrice vient toutes les semaines. La fille est d'ailleurs restée vivre à la maison : "Je veux rester avec elle jusqu'à son décès."