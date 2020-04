Creuse : La gendarmerie lance un appel à témoins après une disparition inquiétante à Pionnat

Un homme de 55 ans a disparu dans le secteur de Pionnat. Sa famille et ses amis n'ont plus de nouvelles depuis le jeudi 9 avril. Sa voiture a été retrouvée, le lendemain, à quelques kilomètres de son domicile, entre les lieux-dits "Villechau" et "La Valazelle". Le véhicule était verrouillé. Le disparu a des antécédents médicaux, il est important qu'il soit retrouvé rapidement.

Un appel à témoins est lancé

On ignore comment cet homme était vêtu au moment de sa disparition. Il mesure 1m70 et ses cheveux sont courts et gris. Ses deux chiennes de chasse âgées de 12 et 2 ans ont egalement disparu. Elles sont de race anglo-français tricolore. Si vous pensez avoir croisé cet homme ou ces chiens, vous devez appeler la gendarmerie de Sainte-Feyre au 05 55 52 08 65.