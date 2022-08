Sécheresse : la préfecture de la Creuse lève deux restrictions

Les travaux mécanisés forestiers, agricoles et routiers sont de nouveau autorisés en Creuse, tout comme les feux d'artifice et les feux festifs. La préfecture en a fait l'annonce ce mardi 16 août suite à l'évolution de la situation météorologique.

La Creuse desserre la vis sur deux restrictions liées à la sécheresse. Les travaux mécanisés forestiers, agricoles et routiers sont de nouveau autorisés entre 14 heures et 22 heures, ainsi que les feux d'artifice et les feux festifs a annoncé la préfecture ce mardi 16 août, qui précise que "ces arrêtés sont toutefois susceptibles d’être reconduits dans les jours à venir si la situation l’exige."

Evolution du contexte météorologique

Les autorités justifient cette décision suite aux averses de ce week-end. En revanche, la préfète rappelle que les autres restrictions sont maintenues :