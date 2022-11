Creuse : le corps de l'homme tué par des voleurs de voiture retrouvé près de la RN 145

Ce lundi 28 novembre après-midi, un important déploiement de gendarmes a eu lieu sur la commune de La Souterraine, aux abords de la départementale D 912 A1, entre le hameau de La Drable (Saint-Priest-la-Feuille) et Librat (Lizières), non loin de la RN 145. Ils ont retrouvé le corps de l'homme de 69 ans, disparu le 13 novembre dernier à Saint-Barbant (nord de la Haute-Vienne).

Depuis plusieurs jours, les recherches s'effectuaient sans succès le long de la Nationale 145, après les aveux de deux jeunes hommes de 18 et 19 ans. Ils ont reconnu avoir tué le sexagénaire en lui volant son véhicule, s'être enfuis et s'être débarrassé de son corps en cours de route vers l'Allier, sans pour autant pouvoir préciser le lieu exact.

ⓘ Publicité

Le corps a été découvert par hasard

Une importante campagne de recherche avait été lancée, les chasseurs creusois avaient même été sensibilisés le week-end dernier. Ce sont des agents d'entretien des routes du Département qui ont fait la macabre découverte lundi matin, alors qu'ils fauchaient les fougères sur les bas-côtés. Le corps était dans un fossé, sous les fougères. L'identité de la victime, qui était là depuis plus de semaine, n'a été confirmée qu'en fin de journée. Une autopsie sera pratiquée ce mardi ou mercredi ; elle pourrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances du décès.

Les deux suspects (qui ne sont pas originaires du Limousin) sont en détention provisoire. Une information judiciaire pour "vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort" a été ouverte le 20 novembre par le parquet de Limoges. L'un des suspects a déjà un casier judiciaire, pour une affaire de stupéfiants, mais pas pour des faits de violences. Les deux hommes encourent la réclusion criminelle à perpétuité.