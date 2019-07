Creuse : qu'est-il arrivé au jeune motard, retrouvé mort à Bétête ?

Bétête, France

L'enquête de gendarmerie se poursuit pour déterminer les causes de l'accident qui a coûté la vie à Arthur. Ce jeune homme de 16 ans est mort lors d'un sortie de route à Bétête, dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'il rentrait de soirée sur sa moto. Les gendarmes n'ont relevé aucune trace de choc apparent sur la moto. Il n'y a pas non plus de trace de ripage sur la route.

Une autopsie jeudi

On ne sait pas toujours pas avec certitude si Arthur était seul en cause dans cet accident. Pour l'heure, la piste de l'accident n'est ni écartée, ni confirmée. L'autopsie pratiquée jeudi à Limoges permettra peut-être d'en savoir plus sur la mort du jeune homme.