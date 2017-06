Creuse : le Domespace Grill de Sainte-Feyre détruit par un incendie

Le restaurant Domespace grill à Sainte-Feyre près de Guéret a été détruit par un incendie accidentel ce samedi. Neuf salariés sont au chômage technique.

C'est l'un des restaurants les plus célèbres de la Creuse avec son toit en bois en forme de dôme. Le Domespace Grill à Sainte-Feyre près de Guéret a brûlé ce samedi suite à un incendie accidentel. 21 pompiers sont intervenus. L'établissement sert de la viande limousine grillé et des plats à base de produits locaux.

Un incendie d’origine accidentel

A l'heure du déjeuner ce samedi, l''alerte est donnée par deux personnes qui passent devant l'établissement. Elles se précipitent à l’intérieur pour signaler que des flammes se dégagent du toit. A l’intérieur, ni les salariés, ni les deux clients qui déjeunent n'avait remarqué quoi que ce soit.

Le Domespace Grill à Sainte-Veyre a été détruit par un incendie d'origine accidentel, pas de blessés mais 9 salariés au chômage technique pic.twitter.com/88WxQrVh1O — France Bleu Creuse (@FBCreuse) June 24, 2017

Très vite le restaurant est évacué et les pompiers interviennent avec leur lances à incendie pour stopper les flammes. L'incendie s'est déclenché accidentellement du grill avant de se propager au conduit de la cheminée et gagner le toit.

9 salariés au chômage technique

Personne n'a été blessé , mais le restaurant est quasiment détruit. Samedi soir les soldats du feu continuaient d'évacuer les déblais. Plusieurs éleveurs qui fournissent le restaurant en viande limousine voit un précieux client disparaître... du moins pour l'instant.

"Je me dis que c'est un mauvais rêve et que je vais me réveiller" Laurent Feignant le responsable du Domespace Grill

Le directeur qui est là depuis l'ouverture du Domespace il y a plus de 20 ans est encore très choqué d'avoir perdu son outil de travail "je suis abasourdi, c'est notre outil de travail" un outil qu'il compte bien remettre sur pied le plus vite possible.