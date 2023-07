Creuse : Le monument aux morts de Gentioux-Pigerolles tagué

C'est un bien triste anniversaire pour le monument aux morts de Gentioux-Pigerolles. Pour sa centième bougie, il a été tagué, dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 juillet. Un acte de vandalisme qui fait écho aux émeutes urbaines et protestations suites à la mort de Nahel, tué par un policier il y a deux semaines. Les noms de Nahel, justement, mais aussi de Zyed et Bouna (décédés en 2005) et d'Adama Traoré (décédé en 2016 - une manifestation de son comité de soutien a été interdite ce week-end à Paris) ont été inscrits à la bombe graphique. Ces noms sont suivis de l'inscription "Ni oubli ni pardon", devise du mouvement contre les violences policières, et de l'invective contre les policiers "ACAB", "All Cops Are Bastards", autrement dit "Tous les flics sont des sal*uds"

La brigade de gendarmerie de Gentioux aussi taguée

Le bâtiment de la brigade de gendarmerie de Gentioux-Pigerolles a également été taguée, tout comme les bâtiments des familles des gendarmes, ainsi que la maison d'un habitant du village, confirme à France Bleu Creuse Benjamin Simons, le maire de la commune. Cette situation est arrivée à quelques heures du passage du Tour de France 2023 en Creuse, Gentioux-Pigerolles étant l'une des premières communes traversées par les coureurs. L'acte a été largement condamné sur les réseaux sociaux, notamment par la préfète de la Creuse, qui précise qu'il est "scandaleux (et pénalement répréhensible) de souiller la mémoire de ceux qui sont morts pour la France".

Le maire de La Souterraine, Etienne Lejeune, a aussi condamné ces dégradations. Ce dernier parle d'une "honte absolue".

La mairie va porter plainte

Benjamin Simons "condamne" évidemment fermement cet acte, et annonce que la mairie va porter plainte. Il condamne toute récupération politique, en particulier par l'extrême-droite, et promet aussi que tout sera mis en oeuvre pour que ces inscriptions soient totalement effacées du monument aux morts d'ici le 11 novembre. Ainsi, Gentioux pourra célébrer, comme il se doit, le centième anniversaire du monument aux morts.

