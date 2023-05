Creuse : les ex-salariés de GM&S déboutés face à Renault et PSA

Le tribunal de Guéret a finalement rendu sa décision de justice ce mardi 23 mai dans la matinée. Il déboute les ex-salariés du sous-traitant automobile GM&S de leurs demandes. Les anciens employés mettaient en cause deux constructeurs, les groupes Renault et PSA , et estimaient que les deux repreneurs de l'usine de La Souterraine avaient tout fait pour faire couler l'entreprise en asséchant volontairement son carnet de commandes.

157 personnes licenciées

Derrière, 157 personnes ont perdu leur emploi. Pour autant, dans un communiqué, le tribunal de Guéret juge de son côté que les preuves manquent pour établir un lien entre le dépôt de bilan et la "perte de chance de GM&S d'obtenir des parts de marché".

Selon les magistrats, les anciens de GM&S n'ont pas apporté de preuves suffisantes que Renault n'a pas tenu ses engagements en terme de volume de commandes. Concernant PSA, le constructeur n'a pas respecté son engagement de consulter l'usine de La Souterraine avant d'attribuer des commandes à d'autres sites, mais les juges estiment que ça ne suffit pas pour expliquer le redressement judiciaire et le plan social en 2017 .

Pas de condamnation donc pour les deux constructeurs automobiles. Les demandes d'indemnisations sont également rejetées : 85 anciens salariés réclamaient 80.000 euros chacun. 33 salariés repris demandaient 20.000 euros. Toutefois, pas de condamnation non plus pour les anciens employés de GM&S, qui ne seront pas obligés de rembourser les frais de procédure et de défense pour PSA et Renault, contrairement à ce que demandaient les deux groupes.