Creuse : les gendarmes recherchent un corps et comptent sur l'aide des chasseurs ce week-end

Une enquête judiciaire menée par la section de recherche de Limoges s'étend en Creuse. Elle est à la recherche d'une personne décédée dont le corps pourrait avoir été déposée dans un fossé ou près de celui-ci, le long d'une route secondaire autour de la RN 145. On ignore dans quel secteur précisément et s'il s'agit du corps d'un homme ou d'une femme. Les enquêteurs demandent notamment aux chasseurs d'être attentifs lors de leurs sorties ce week-end. En cas de découverte d'éléments suspects, il faut contacter la gendarmerie la plus proche.

